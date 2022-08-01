الذهب يرتفع في السوق المحلية 6 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ستة آلاف ليرة عن السعر الذي استقر عليه منذ بداية الأسبوع الماضي مع ارتفاع الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 206 آلاف ليرة سورية وسعر شراء 205500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 176571 ليرة وشراء 176071 ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005 و 0991937718 .

أحمد سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency