بمناسبة عيد الجيش… زيارات للحواجز العسكرية في الحسكة والقامشلي

الحسكة-سانا

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجيش العربي السوري زار محافظ الحسكة لؤي صيوح وأمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الإشتراكي تركي عزيز حسن عدداً من التشكيلات العسكرية والحواجز المنتشرة في المدينة.

وخلال لقائه بواسل الجيش العربي السوري أكد صيوح أن عيد الجيش العربي السوري مناسبة يعتز ويفتخر بها كل مواطن شريف على هذه الارض وننحني إجلالاً وتقديراً للأبطال الذين قدموا التضحيات العظيمة وكانوا السور والقلعة الصامدة بوجه كل المخططات والمؤامرات الكونية التي استهدفت وطننا.

بدوره أمين الفرع أشار إلى أن الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصار على أعتى حرب فكرية إرهابية تكفيرية صان كرامة سورية وحارب الإرهاب نيابة عن الأمة العربية والعالم وتمكن بصموده وتضحياته الأسطورية من إفشال كل المخططات الخبيثة التي أرادت النيل من سورية الدولة.

وأكد عدد من بواسل الجيش الموجودين في الحواجز أنهم سيقدمون كل ما بوسعهم في سبيل الذود عن سيادة واستقلال سورية من خلال مواصلة النضال حتى تطهير التراب السوري من رجس الإرهاب ودحر الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي السورية ووضع حد لانتهاكاتهم ونهبهم وسرقتهم للثروات السورية.

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