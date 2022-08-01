بمشاركة سورية… قمة شباب حركة عدم الانحياز تبحث قضايا الشباب وتمكينهم

باكو-سانا

اعتمدت قمة شباب حركة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الأذرية باكو خلال الفترة ما بين الـ25 والـ29 من تموز الماضي بمشاركة سورية قراراً بتحويل شبكة شباب عدم الانحياز التي تم إنشاؤها عام 2019 إلى منظمة دولية شبابية تتبنى أفكار الحركة ومبادئها وأهدافها وتعمل على ترقية وازدهار الشباب في الدول الـ 120 الأعضاء في الحركة.

وأوضح المهندس عمار كعدة رئيس مكتب التنظيم والتأهيل المركزي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي شارك في القمة ممثلاً لسورية إلى جانب ممثلي 61 دولة من مختلف قارات العالم أن القمة ناقشت العديد من قضايا الشباب وتمكينهم سياسياً واجتماعياً وزجهم في التنمية ومواقع صنع القرار في بلدانهم من أجل ممارسة دورهم المهم في الحياة العامة لدول حركة عدم الانحياز.

وتناولت القمة حسب كعدة سبل التعاون بين دول الحركة وتبادل الخبرات والمشاركة في المجالات الشبابية المختلفة وتفعيل دور الحركة في الساحة الإقليمية والدولية مؤكداً أن شباب سورية سيكون له دوره الفاعل في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والتنموية على الساحات والمحافل الدولية والعالمية.

وخلال لقاءات مع ممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركة استعرض كعدة دور منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الرائد في البلاد وجهود سورية في تمكين الشباب وإشراكه في الحياة العامة السياسية والاجتماعية ودوره في الدفاع عن وطنه إلى جانب الجيش العربي السوري وتحرير الأراضي السورية من سيطرة الارهابيين والمشاركة في إعادة الإعمار.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل التبادل والتعاون المثمر مع مختلف الهيئات المماثلة في دول الحركة.

هيلانه الهندي