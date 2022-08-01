إسلامي: إيران تملك القدرة لصنع قنبلة ذرية لكنه ليس بجدول أعمالها

طهران-سانا

أعلن مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تمتلك القدرة التقنية لصنع قنبلة ذرية لكن مثل هذه الخطوة ليست مدرجة على جدول أعمالها.

وقال إسلامي في حديث لوكالة أنباء فارس إن هناك تواصلاً بناء بين منظمة الطاقة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يتم تنفيذ كل قدراتنا وانشطتنا تحت إشراف هذه الوكالة القائمة على معاهدة عدم الانتشار والضمانات.

وأضاف إن الغرض من الاتفاق النووي كان الإجابة عن جميع الأسئلة الوهمية الموجهة إلى إيران وتم التوافق في إطاره على أن تحد بلادنا من طاقاتها وتقبل بمراقبة صارمة لأنشطتها النووية من أجل تبديد الاتهامات الباطلة الموجهة اليها.

ولفت إسلامي إلى أنه وبعد انسحاب الجانب الغربي من الاتفاق النووي عادت دوله لإطلاق هذه التهم للضغط على طهران وهذا أمر غير مقبول لذلك تقرر إغلاق جميع الكاميرات العاملة خارج اتفاق الضمانات حتى يفهم الطرف الآخر أنه لا ينبغي له إثارة تلك الاتهامات الباطلة مرة أخرى لأن قضيتها أغلقت منذ سنوات.

وتابع إذا كانت هناك إرادة لدى الجانب الآخر للعودة إلى الاتفاق النووي فعليه الامتناع عن توجيه اتهامات كاذبة أغلق ملفها سابقاً وإذا لم يرغب في العودة فلا ينبغي له تضييع وقت الطرفين.

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