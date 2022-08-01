أجنحة الشام للطيران تحتفي بوكلائها للسياحة والسفر المتميزين

دمشق-سانا

أقامت شركة أجنحة الشام للطيران مساء أمس حفل عشاء خاصاً بوكلائها للسياحة والسفر في فندق إيبلا تم خلاله تكريم المكاتب الأولى في تحقيق المبيعات والعشرة الأوائل المتميزين على مستوى القطر والثلاثة الأوائل بحجم المبيعات.

مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة الدكتور أسامة ساطع بين في تصريح لمراسل سانا أن الحفل تكريم للمكاتب وشركات السياحة التي تعمل جنباً إلى جنب مع أجنحة الشام للطيران وهو تقليد سنوي تقوم به الشركة عبر دعوة شركائها في النجاح والعمل من مكاتب السياحة والسفر العاملة في سورية والتي تحقق المراتب الأولى في أعلى المبيعات لافتاً إلى أن المكاتب تفيد الشركة بإعطائها التغذية الراجعة عن الخدمات وآراء المسافرين وهو ما تستفيد منه أجنحة الشام للطيران لتطوير العمل.

يوسف مويشة صاحب مؤسسة (مويشة للسياحة والسفر) ووكيل أجنحة الشام للطيران في محافظة طرطوس قال إن الشركة أصبحت حالة وطنية حيث كانت سباقة إلى خدمة زبائنها وهي رديفة للشركة السورية للطيران لافتاً إلى أن التكريم جزء صغير مما تقدمه الشركة للعاملين معها وهي فريق متكامل من عائلة الطيران تقدم أفضل ما لديها للبلد.

عبد اللطيف صابوني صاحب مكتب (جاد للسياحة والسفر) ووكيل أجنحة الشام في حلب أشار إلى أن الشركة قدمت الدعم لقطاع السفر والسياحة في سورية وخاصة مدينة حلب بافتتاح عدة خطوط طيران إلى مطارها وقدمت التسهيلات لكافة المغتربين للوصول بسلامة وسرعة وبتكاليف مقبولة معتبراً أن التكريم يعكس حالة معنوية وتحفيزية تهدف إلى تحسين واقع الخدمات.

جينا عطا الله وكيل أجنحة الشام في دمشق ومديرة مكتب رامات بينت أن المكتب له فرعان في دمشق وفرع في جرمانا وهو الأول في المبيعات في سورية والتكريم يرد جزءاً من تعبه.

ولفتت عطا الله إلى أن أجنحة الشام شركة وطنية استطاعت رغم الظروف والضغوط أن تستمر وتعمل على وجهات متعددة ونأمل بفتح وجهات أكبر مبينة أن الشركة تملك كادراً متكاملا ًومتعاوناً يعمل للارتقاء بالشركة إلى الأفضل ولخدمة المكاتب ليكون الجميع شركاء نجاح.

مهران معلا

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