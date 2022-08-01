1 آب 1945- تأسيس الجيش العربي السوري

دمشق-سانا

1498-كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا.

1774-اكتشاف عنصر الأوكسجين.

1790-إجراء أول تعداد للسكان في الولايات المتحدة، وكان تعداد السكان آنذاك 4 ملايين مواطن للولايات الثلاث عشرة.

1834- صدور أول طابع بريدي في البرازيل.

1876-كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة.

1914-ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى.

1943 -استقلال بورما وإعلان انضمامها لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

1945-تأسيس الجيش العربي السوري.

2013-منح إدوارد سنودن لجوءاً سياسياً مؤقتاً لمدة عام في روسيا.

من مواليد هذا اليوم..

1744-جان باتيست لامارك عالم فرنسي في علم الأحياء.

1863-غاستون دومرغ رئيس فرنسا.

1924-جورج تشارباك عالم فيزياء فرنسي بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1992.

من وفيات هذا اليوم..

1137-ملك فرنسا لويس السادس.

1967-ريشارد كون عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1938.

1996-تاديوش رايخشتاين عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.

أعياد ومناسبات..

عيد الجيش العربي السوري.

اليوم الوطني في سويسرا.

اليوم الوطني في بنين.

عيد الجيش في لبنان.