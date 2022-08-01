نصر الله: سنحدد خطواتنا في ملف ثروات لبنان النفطية استناداً لنتائج المفاوضات

بيروت-سانا

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة ستحدد كيف ستتصرف في ملف ثروات لبنان النفطية في البحر المتوسط استناداً إلى نتائج المفاوضات حول الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم: “لدى لبنان فرصة تاريخية في ملف النفط والغاز وهناك احتمالان متساويان بأن نذهب إلى حرب أو لا نذهب وعلى ضوء نتائج المفاوضات نحدد كيف سنتصرف في الآونة المقبلة مع العلم أننا بتنا بوضع أفضل اليوم”.

وأضاف السيد نصر الله “نحن من الناس ونعرف معاناتهم وهناك فرصة تاريخية لإنقاذ البلد ونقله من اللا أفق إلى الأفق وهذا الأمر يحتاج إلى المخاطرة ونحن حاضرون أن نقدم أنفسنا وفلذات أكبادنا لحماية بلدنا وأهلنا”.

وتابع السيد نصر الله “البعض يربط ملف الغاز والنفط في لبنان بالملف النووي الإيراني وهؤلاء أدوات لدى الأميركي ولذلك يعتقدون أن غيرهم أدوات مثلهم فيما البعض الآخر يتحدث بأن ملف الغاز والنفط هو للكسب السياسي الداخلي”.

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن كل ما تريده المقاومة في هذا الملف هو مساعدة الدولة اللبنانية وإعطاؤها عناصر قوة في المفاوضات حول الحدود البحرية.

وقال السيد نصر الله: “لسنا طرفاً في التفاوض ولم نكلف أحداً بذلك وليست مسؤوليتنا ولن نتدخل على الإطلاق بقرار الدولة بل نحن عنصر قوة لموقف الدولة ولكن على ضوء النتائج سنحدد كيف سنتصرف في المرحلة المقبلة”.

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