وفاة شخص جراء احتراق صهريجي محروقات على طريق عام حمص طرطوس

طرطوس-سانا

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء احتراق صهريجي محروقات مساء اليوم على طريق عام حمص طرطوس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه “إن صهريجاً محملاً بمادة الفيول اصطدم بسبب تعطل مكابحه بصهريج آخر محمل بالغاز وسيارة خاصة من نوع تويوتا عند جسر أرزونة على طريق عام حمص طرطوس ما تسبب بنشوب حريق بالمركبات الثلاث ووفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين وخسائر مادية إضافة لقطع حركة السير بالكامل على الطريق ذهاباً وإياباً”.

وأضافت الوزارة “إن دوريات فرع مرور طرطوس وشرطة منطقة طرطوس وفوج الإطفاء والدفاع المدني حضرت على الفور إلى مكان الحادث وأسعفت المصابين إلى مشفى الباسل بطرطوس وعملت على إخماد الحريق وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير”.

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