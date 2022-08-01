فعالية ترفيهية للأطفال والمسنين في جمعية الرعاية الاجتماعية بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت جمعية أصدقاء البيئة في السويداء مساء اليوم فعالية ترفيهية للأطفال والمسنين في مقر جمعية الرعاية الاجتماعية (بيت اليتيم) تضمنت فقرات رياضية وثقافية وفنية.

وأوضح رئيس جمعية أصدقاء البيئة المهندس تركي أبو صعب في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية تجاه نزلاء الدار من الأطفال والمسنين لرسم البسمة والفرح على وجوههم وتأكيداً على مدى اهتمام المجتمع بهم.

بينما لفتت إقبال العطالله من جمعية أصدقاء البيئة إلى أن المشاركة تأتي تأكيداً على أهمية تقديم الدعم والمساندة لأطفال الدار وذلك من خلال تقديم فقرات رياضية وفنية تدخل السرور والفرح إلى قلوبهم.

وأشار رئيس مجلس ادارة جمعية الرعاية الاجتماعية سليم غانم إلى أن الفعالية تسهم بتعزيز شعور الأطفال الأيتام بالدعم والمساندة لافتاً إلى أن الدار تقدم الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي لنزلاء الدار الذين يتجاوز عددهم 105 نزلاء.

ديار نصر

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