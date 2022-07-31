فعاليات مسرحية وفنية في طرطوس ضمن الحملة الوطنية للتعريف بقانون حقوق الطفل

طرطوس-سانا

افتتح مساء اليوم العرض المسرحي (قرية المشعوذة) في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس والذي يأتي ضمن الفعاليات التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن الحملة الوطنية للتعريف بقانون حقوق الطفل.

وأوضح مدير الثقافة كمال بدران في تصريح للصحفيين أن المراكز الثقافية بمحافظة طرطوس تستضيف على مدى يومين أنشطة توعوية ثقافية بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للتعريف بقانون حقوق الطفل.

بدورها لفتت رئيس المركز الثقافي العربي بالمدينة منى أسعد إلى أن من أهم أهداف الاحتفالية التعريف بحقوق الطفل وتقديم الدعم المعنوي والفكري لهم وصقل مهاراتهم.

بدوره أوضح مسؤول مركز نغم وقلم بهاء مهنا أن الاحتفالية تتميز بالأنشطة الفنية التي يقدمها أطفال ويافعي المركز ومنها العرض المسرحي (قرية المشعوذة) الذي يندرج تحت العمل الفني الكوميدي التوعوي لإظهار صورة المنطق والعقل إضافة إلى تقديم عروض خيال الظل لأول مرة بعد إدراجها على لائحة التراث غير المادي.

مخرج العمل حسن نصر بين أن فكرة العمل تكمن أساساً في حق الطفل بالتمثيل وليس بالضرورة على المسرح وإنما تمثيل شخصية ما محببة لديه وتنمية موهبته بهذا المجال لافتاً إلى أن المشاركين من أطفال ويافعين لديهم موهبة التمثيل ولهم مشاركات سابقة وبأكثر من عمل مسرحي.

كما استضافت ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري مساء اليوم فعالية أدبية فنية منوعة تضمنت مسابقات فكرية ورياضية ورسما على وجوه الأطفال وعروض خيال الظل مع رسم لوحة جماعية هادفة حملت عنوان (حقوق الطفل) وحفلاً فنياً لفريق مهارات الحياة قدمت فيه أغان للوطن والطفولة بتدريب وإشراف الفنان غياث كابر.

فاطمة حسين

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