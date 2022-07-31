فعاليات منوعة في اليوم الثاني لملتقى الدلبة العاشر للثقافة والفنون في مشتى الحلو

طرطوس-سانا

شهدت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الدلبة العاشر للثقافة والفنون في بلدة مشتى الحلو بمحافظة طرطوس والذي تنظمه وزارة الثقافة ورشة فسيفساء ورسم على الحجر الرملي أضفت أجواء من البهجة والسعادة وبثت روح التعاون والمبادرة بين الأطفال والأهالي وزوار البلدة.

ولفت المشرف العام على الملتقى وائل صباغ في تصريح لمراسلة سانا أن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان تضمنت انطلاق ورشة الفسيفساء التي سيتم فيها تشكيل وجه الإمبراطورة السورية (جوليا دومنا) بطول متر وعرض 70 سم كرمز للسيدة السورية تحت إشراف الفنان بسام بيضون وبمشاركة الأهالي والأطفال تحت شجرة الدلبة المعمرة بالإضافة إلى فعالية النحت على الحجر الرملي.

الفنان والنحات بسام بيضون أشار إلى أن مشاركته بالملتقى هي الثانية حيث سيشارك الأطفال في صنع لوحة الفسيسفاء لـ (جوليا دومنا) بالإضافة إلى رسم أحرف عربية وأشكال هندسية بالفسيفساء موضحاً أنه من المهم تعريف الأطفال بهذا الفن على أنه سوري قديم ومعروف وتراثي.

ولفت بيضون إلى أنه يلجأ للفن التعبيري التجريدي حيث سيقدم منحوتات صغيرة من الحجر الرملي تحت شجرة الدلبة منوهاً بأهمية العمل مع الأطفال ضمن جو تغمره السعادة وحب التعلم لكونهم يملكون روح المبادرة للمشاركة بهذا الملتقى.

يانا حلال من جمعية أنيس سعادة والمشاركة للمرة الثانية بالمهرجان أوضحت أن 14 طفلاً مستفيدين من (مشروع أمل) التابع للجمعية يشاركون بالمهرجان للتعرف على فن الفسيفساء عن قرب مبينة أن المهرجان شكل فرصة للتلاقي والاجتماع تحت شجرة الدلبة.

هيبة سليمان

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