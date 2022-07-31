سلامي: سياسة الضغوط القصوى للإدارة الأمريكية ضد إيران فشلت

طهران-سانا

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي فشل سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد بلاده.

وقال سلامي في كلمة اليوم “إن الإدارة الأمريكية فشلت في استراتيجية فرض الحظر وممارسة الضغوط القصوى ضد إيران” منوهاً بتقدم وتطور بلاده في الشؤون العسكرية والسياسية والثقافية.

وأكد سلامي ان الفضاء السياسي الامريكي قيد التراجع وقال “إن العدو يتراجع عن خطوطه الأمامية التي أوجدها في أعماق العقل والجغرافية البشرية.. انظروا جيداً إلى بناء الدولة الأمريكية الذي يتدهور كالدومينو وإلى هروب الأمريكيين من أفغانستان وإخفاقات مشاريعهم في المنطقة”.

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