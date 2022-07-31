الهولندي فيرستابن يتوج بسباق الجائزة الكبرى المجري لسباقات فورمولا واحد

بودابست-سانا

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بسباق الجائزة الكبرى المجري الذي أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد.

وحقق فيرستابن الفوز في السباق رغم انطلاقه من المركز العاشر ورغم تعرض سيارته للانزلاق على أرضية المضمار ونجح في فرض تفوقه على البريطانيين لويس هاميلتون وجورج راسل سائقي مرسيدس اللذين انطلقا من المركز الأول واحتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وعزز فيرستابن حامل لقب بطولة العالم موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين حيث أصبح متفوقاً بفارق 80 نقطة أمام أقرب منافسيه تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري صاحب المركز الثاني.

ويشكل سباق المجر المرحلة الـ 13 من منافسات بطولة العالم التي تشمل إجمالي 22 سباقاً هذا الموسم وقد كان آخر سباق قبل الإجازة الصيفية لمنافسات فورمولا واحد حيث يقام السباق القادم في الـ 28 من آب المقبل في بلجيكا.

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