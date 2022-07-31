مديريات التربية في المحافظات تتخذ الإجراءات اللازمة لامتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية

محافظات-سانا

أنهت مديريات التربية في المحافظات الاستعدادات اللازمة لضمان نجاح امتحانات الدورة الثانية لطلاب الشهادة الثانوية بفروعها كافة والتي تبدأ غداً وذلك وفقاً للتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية.

وأوضح مدير التربية في دير الزور جاسم الفريح لمراسل سانا أن المديرية انهت كل الاستعدادات لإجراء امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية حيث تم تجهيز 24 مركزاً امتحانياً منها مركز صحي وتم تزويدها بكل مستلزمات العملية الامتحانية مع كوادر المراقبة لافتاً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم للامتحانات بلغ 3427 طالباً.

وأشار الفريح إلى أن المديرية وبالتعاون مع المنظمات الدولية جهزت مركزي استضافة للطلاب الوافدين من المناطق غير الآمنة.

بدوره أوضح رئيس دائرة الامتحانات في مديرية تربية درعا أسامة المستريحي أن عدد الطلاب الإجمالي المسجلين للدورة الثانية يبلغ 7468 طالباً وأنه تم تجهيز 44 مركزاً امتحانياً ضمن مدينة درعا موزعة على 23 للفرع العلمي و15 للفرع الأدبي و6 مراكز للثانوية المهنية بالاختصاصات كافة.

كما أنهت تربية السويداء استعداداتها لإجراء الامتحانات وأوضح مدير التربية بسام أبو محمود لمراسل سانا أنه تم عقد اجتماع تحضيري ضم مندوبي التربية ورؤساء المراكز الامتحانية وأمناء سرها وتم خلاله التأكيد على التعليمات الامتحانية بما يضمن إجراء امتحانات نزيهة وعادلة وهادئة.

بدوره أشار رئيس دائرة الامتحانات بالمديرية باسل مرشد إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 3941 طالباً بمختلف الاختصاصات موزعين على 30 مركزاً امتحانياً بمدينة السويداء بما فيها المركز الصحي والسجن المركزي.

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