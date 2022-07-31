عودة آبار بلدة معربا بريف دمشق إلى العمل بعد إصلاح المضخات

ريف دمشق-سانا

عادت آبار بلدة معربا للعمل وضخ المياه لمنازل المواطنين بعد قيام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بريف دمشق بالتنسيق مع المجلس المحلي بإصلاح وصيانة مضخات ثلاث آبار كانت متوقفة منذ نحو 15 يوماً في مناطق الحي الشرقي والمقالع وقاسيون.

وأوضح رئيس المجلس المحلي في البلدة أحمد عثمان في تصريح لمراسلة سانا أنه وبعد التواصل مع المحافظة تم الإيعاز لمؤسسة المياه بتركيب المضخات للآبار بالسرعة القصوى لتأمين مياه الشرب للمواطنين في الأحياء المذكورة وتمت المباشرة في عمليات الضخ فوراً بعد الإصلاح.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency