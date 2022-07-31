مجلس الشعب: الجيش العربي السوري رسّخ صمود سورية بتضحيات شهدائه ورجاله الميامين

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن الجيش العربي السوري استطاع ترسيخ صمود سورية الكبير بتضحيات شهدائه ورجاله الميامين في بطولات أصبحت منارة يهتدي بها جيل بعد جيل.

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري إلى وقوف وصمود رجال الجيش على مدى أكثر من عشر سنوات من الحرب الظالمة على سورية في مواجهة الهجمة الإرهابية الغادرة التي يحاولون من خلالها استرجاع أمجاد استعمار قديم حيث قدم جيشنا وما زال يقدم دروساً عظيمة في التضحية والفداء.

وأكد المجلس في بيانه أن أبناء الشعب السوري ماضون في المسيرة المشرفة وفاء للدماء الطاهرة الزكية التي روت تراب الوطن ومصممون على بذل المزيد من العطاء والتضحيات لتبقى سورية قلعة حصينة منيعة في وجه الأعداء والطامعين موجها تحية تقدير للجيش العربي السوري ومثمناً الدور الوطني الأساسي الذي يقوم به في سبيل أن يبقى الوطن سيداً حراً عزيزاً.

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