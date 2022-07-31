موسيقيو سورية يضعون لمساتهم الأخيرة للاحتفال بعيد الجيش العربي السوري بدار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

نذروا جماجمهم لسورية لتبقى عزيزة.. منيعة.. وقوية.. رجال البطولات والعزائم والهمم بتاريخهم التليد وحاضرهم المجيد.. واليوم يبادلهم الشعب السوري الوفاء بالوفاء وكل من مكانه ليقول موسيقيو سورية كلمتهم في عيد تأسيس الجيش العربي السوري الـ77.

موسيقيو سورية الذين ينتمون لأعرق المؤسسات الأكاديمية وأهم الفرق الموسيقية الاحترافية وضعوا لمساتهم الأخيرة للاحتفالية التي تقيمها يوم غد الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة عميد المعهد العالي للموسيقا المايسترو عدنان فتح الله بالتعاون بين وزارتي الثقافة والدفاع على خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون تقديراً لبطولات رجال الجيش السوري وتضحيات جرحاه وتحية لأرواح شهدائه الأبرار.

وفي حديث لـ سانا أكد المايسترو فتح الله أن الشعب السوري يحمل في وجدانه العرفان بالجميل لهؤلاء الأبطال لما قدموه وبذلوه في سبيل الحياة وإرادة الوجود مبينا أن الفرقة الوطنية وبمشاركة أوركسترا الجيش والقوات المسلحة ستقدم عملاً فنياً يليق بأبطال جيشنا العظيم الذين سعوا جاهدين لإعادة الحياة والفرح إلى ربوع الوطن.

وقال المايسترو فتح الله: “جيشنا الذي نفخر به أعطى العالم دروساً في البطولة والرجولة والشجاعة والتضحية متمسكاً بقيمه ومبادئه التي حملها منذ تأسيسه وله نوجه التحية والعرفان بالجميل” مؤكداً أن كل شخص من مكانه يحمل واجباً ومسؤولية تجاه هذا الجيش الباسل الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل استمرار الحياة ولا سيما فيما تعرضت له سورية وشعبها من حرب ظالمة خلال السنوات الماضية.

وعن الاحتفالية ذكر المايسترو فتح الله أن الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية ستقدم مقطوعات عزف منفرد ومقطوعات مع اوركسترا الجيش والقوات المسلحة تتضمن أغاني وطنية تتغنى بالوطن والأرض والإنسان.

رشا ابراهيم ومحاسن العوض

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