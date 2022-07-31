السورية للتجارة في الحسكة تبدأ توزيع مادتي السكر والرز المدعومتين

الحسكة-سانا

بدأ فرع السورية للتجارة في محافظة الحسكة توزيع مادتي السكر والرز المدعومتين على المواطنين في منفذ صالة البراد الآلي بمدينة الحسكة.

وبين محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أن عمليات التوزيع في المحافظة مستمرة وهناك مخازين جيدة من المواد الغذائية لدى السورية للتجارة لافتاً إلى أن الاستفادة من عمليات التوزيع ستشمل جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة وفق معايير برنامج البطاقة الذكية وأن المحافظة وبالتعاون مع قيادة الشرطة والأسرة التموينية تبذل جهودا مكثفة للوصول إلى أفضل صيغة يتم من خلالها تقديم الدعم للمواطنين.

وبين مدير الفرع عمر حمو في تصريح لمراسل سانا أن الفرع باشر اليوم توزيع مادتي السكر والرز على المواطنين لأول مرة منذ بداية الأزمة بهدف توفير المادتين الغذائيتين بسعر مدعوم والتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية.

شارك في الجولة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن وقائد الشرطة العميد محمود جنيد.

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