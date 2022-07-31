مديريتا تربية دمشق وريفها تنهيان استعدادهما لامتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية

دمشق-سانا

أنهت مديريتا تربية دمشق وريفها الاستعدادات اللازمة لامتحانات الدورة الثانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات من خلال الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية وتهيئة الأجواء الامتحانية المناسبة ليخوض الطلاب امتحاناتهم بهدوء.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد مدير التربية في محافظة ريف دمشق ماهر كمال فرج أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات والتحضيرات لخوض الامتحانات للدورة الثانية بالتعاون بين وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق موضحاً أنه سيتقدم غداً نحو 20222 طالباً وطالبة موزعين على 171 مركزاً امتحانياً.

ولفت فرج إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتأكد من جهوزية المراكز وتوزيع دعوات المراقبة ووضع الخطة لمتابعة المراكز عن طريق مندوبي وزارة التربية.

بدوره أشار مدير تربية دمشق سليمان يونس إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدورة الثانية في دمشق بلغ 20280 طالباً وطالبة موزعين على 119 مركزاً امتحانياً لافتاً إلى استكمال التحضيرات كافة من حيث تحديد قوائم بأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات والمراكز الامتحانية وتوزيع الطلاب عليها إضافة إلى تفقد التجهيزات في المراكز لتوفير الأجواء المريحة.

وأوضح يونس أنه تم إحداث مركز صحي للطوارئ في مركز المحافظة ومراكز احتياطية ومركز امتحاني خاص لذوي الإعاقة وتجهيز غرفة المتابعة في المديرية للتواصل مع المراكز الامتحانية.

رحاب علي وبشرى برهوم

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