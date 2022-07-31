دورتان تدريبيتان حول كيفية التصنيع الغذائي وحماية الغابات والحراج في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نفذت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع دائرتي التنمية الريفية الزراعية والأسرية والتعليم الزراعي وحراج ريف دمشق دورتين تدريبيتين حول ممارسات التصنيع الغذائي والشروط الصحية للحفاظ على الأغذية بطريقة اقتصادية وأهمية الغابات وحقوق الانتفاع منها بالنسبة للمجتمع المحلي.

مدير الزراعة في محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة الأولى استهدفت النساء الريفيات في وحدتي تصنيع قطنا وعرنة استمرت خمسة أيام تعلمت خلالها السيدات كيفية تصنيع المنتجات الغذائية بالاعتماد على التدريب النظري والتطبيقي العملي من خلال نهج علمي مبسط ومميز مثل طريقة تصنيع المخللات بأنواعها وعلاج المشكلات التي قد تحدث وطرق الوقاية منها ومشتقات الحليب مثل القريشة والشنكليش والجبنة المطبوخة والقشقوان والمربيات وتجفيف الفاكهة وتعليب الأغذية وحفظها بأسلوب اقتصادي.

وبشأن الدورة الثانية أشار زيادة إلى أنها ركزت على أهمية الغابات ودور المجتمع المحلي في حمايتها والحفاظ عليها في مناطق قطنا والزبداني وقدسيا والغوطة الشرقية والديماس ويبرود وجبل الشيخ وحقوق الاستفادة منها لمن يقطن بجوارها فيما يتعلق بالأخشاب أو غيرها وضرورة العمل على إكثار الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض مثل أشجار اللزاب التي تتميز بها منطقة القلمون.

وشددت الدورة وفق زيادة على ضرورة حماية الحراج والغابات الحراجية من التعديات والرعي الجائر والقطع والحرائق والإجراءات المتخذة حيال ذلك ولا سيما في المناطق المذكورة كونها أكثر غنى بالأنواع الحراجية والمحميات الطبيعية التي يجب المحافظة عليها وحمايتها.

سفيرة إسماعيل

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