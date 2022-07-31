تكريم 41 ناجحاً من أبناء الشهداء والجرحى والأيتام وذوي الإعاقة بالسويداء

السويداء-سانا

كرم فريق غراس التطوعي للتنمية المجتمعية بالسويداء 41 ناجحاً من أبناء الشهداء والجرحى ونزلاء دار الرعاية الاجتماعية “بيت اليتيم” وذوي الإعاقة وبعض الحاصلين على مراكز متقدمة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وجرى خلال التكريم الذي استضافه مسرح مديرية التربية بحضور مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية تقديم فقرات فنية وشعرية وعرض مسرحي قصير بعنوان “العلم والجهل” وتقديم منحة تعليمية لعدد من الطلاب الناجحين من مركز الماسة التعليمي.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة فريق غراس إيفا عزي إلى أن التكريم يتماشى مع أهداف الفريق التنموية انطلاقا من أهمية العلم في حياة المجتمع وقيمة النجاح والتفوق بالنسبة للطلاب.

وتأسس فريق غراس التطوعي العام الماضي بحيث يضم مجموعة متطوعة من جيل الشباب وسيدات المجتمع المحلي تعمل على تنفيذ نشاطات ومبادرات مرتكزة على العمل الخيري الإنساني والتنموي.

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