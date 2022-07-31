سلطات خيرسون.. اعتقال مخبرين للجيش الأوكراني

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف عن اعتقال مخبرين يعملون لصالح القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن ستريموسوف قوله اليوم إن ضباط إنفاذ القانون اعتقلوا المخبرين الذين قدموا للقوات الأوكرانية بيانات ومعلومات حول قرية بريليفكا التي قصفتها القوات الأوكرانية أمس الأول وتبين أنهم من قاطني القرية.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت يوم الجمعة الماضي قرية بريليفكا ما أسفر عن تضرر نحو 70 منزلاً وفقدان أسرة مكونة من خمسة أفراد.

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