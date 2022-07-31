SCS-NET

سلطات خيرسون.. اعتقال مخبرين للجيش الأوكراني

2022-07-31

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف عن اعتقال مخبرين يعملون لصالح القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن ستريموسوف قوله اليوم إن ضباط إنفاذ القانون اعتقلوا المخبرين الذين قدموا للقوات الأوكرانية بيانات ومعلومات حول قرية بريليفكا التي قصفتها القوات الأوكرانية أمس الأول وتبين أنهم من قاطني القرية.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت يوم الجمعة الماضي قرية بريليفكا ما أسفر عن تضرر نحو 70 منزلاً وفقدان أسرة مكونة من خمسة أفراد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

خسائر كبيرة في صفوف النازيين الأوكرانيين إثر هجوم فاشل على منطقة خيرسون

موسكو-سانا أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون أن النازيين الأوكرانيين شنوا هجوماً على المقاطعة باء بالفشل وأن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved