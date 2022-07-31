هجوم مسلح على الحاشية المكلفة بحماية الرئيس الغواتيمالي

غواتيمالا سيتي-سانا

أعلن الجيش الغواتيمالي أن قوة تابعة له تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا بسيارتهم من موقع حاشية الرئيس أليخاندرو جياماتي أمس لكن الأخير لم يكن موجوداً وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث قوله إن القوات أوقفت السيارة لدى اقترابها من نقطة تفتيش تتولى حراسة الوفد الرئاسي خلال زيارة جياماتي لمنطقة هويهويتينانغو على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة غواتيمالا سيتي وأطلق ركاب السيارة النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار.

وأضاف المتحدث إن الرئيس كان في مكان يقع على بعد حوالي كيلومترين وقت وقوع الحادث لافتاً إلى أن أحد المسلحين ويعتقد أنه مكسيكي أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية فيما فر البقية باتجاه الحدود المكسيكية.

وتابع المتحدث إن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد أربعة أشخاص من غواتيمالا كما تم العثور على قاذفتي قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.

وقالت الحكومة الغواتيمالية في بيان إن الرئيس جياماتي لم يصب بأذى وتم إجلاؤه من المنطقة في الوقت المناسب.

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