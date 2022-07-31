31 تموز 2006- كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية

دمشق-سانا
1936- تشكيل مجلس المعارف في الكويت وذلك لوضع خطوط السياسة التعليمية وتحديد طرق تنفيذها.
1971- مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
1993- البوسنيون ينتهون من العمل في حفر نفق يمر تحت مطار سراييفو كان منقذهم من حصار القوات الصربية لعاصمتهم.
2006- كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم أطفال ونساء وذلك أثناء العدوان الإسرئيلي على لبنان.
2013- انتخاب ممنون حسين رئيساً لباكستان خلفاً لآصف علي زرداري.
من مواليد هذا اليوم..
1511- جورجو فازاري.. رسام إيطالي.
1818- إيميلي برونتي.. روائية وشاعرة إنكليزية.
من وفيات هذا اليوم..
1898- أوتو فون بسمارك مستشار ألمانيا.
1912- الامبراطور الياباني ميجي.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في فانواتو.
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