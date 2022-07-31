31 تموز 2006- كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية

دمشق-سانا

1936- تشكيل مجلس المعارف في الكويت وذلك لوضع خطوط السياسة التعليمية وتحديد طرق تنفيذها.

1971- مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.

1993- البوسنيون ينتهون من العمل في حفر نفق يمر تحت مطار سراييفو كان منقذهم من حصار القوات الصربية لعاصمتهم.

2006- كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم أطفال ونساء وذلك أثناء العدوان الإسرئيلي على لبنان.

2013- انتخاب ممنون حسين رئيساً لباكستان خلفاً لآصف علي زرداري.

من مواليد هذا اليوم..

1511- جورجو فازاري.. رسام إيطالي.

1818- إيميلي برونتي.. روائية وشاعرة إنكليزية.

من وفيات هذا اليوم..

1898- أوتو فون بسمارك مستشار ألمانيا.

1912- الامبراطور الياباني ميجي.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في فانواتو.

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