5 إصابات إثر هجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي بالقرم

موسكو-سانا

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء هجوم بطائرة مسيرة اليوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف قوله عبر تلغرام: “سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول ووفقاً للبيانات الأولية فإنه طائرة دون طيار”.

وأضاف إن خمسة أشخاص من موظفي مقر الأسطول أصيبوا دون سقوط قتلى وجميعهم تلقوا المساعدة اللازمة.

وأشار رازفوجايف إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحقق في ملابسات الحادث وأعلن إلغاء كل الفعاليات الاحتفالية المخطط لها في سيفاستوبول بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency