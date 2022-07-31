إصابة مواطنين اثنين جراء عدوان تركي بالمدفعية على تل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب مواطنان بجروح اليوم جراء عدوان قوات النظام تركي بسلاح المدفعية على محيط تل تمر شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “مدفعية الاحتلال التركي اعتدت بعدد من القذائف مساء اليوم على السلماسة في محيط تل تمر بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية في المنطقة”.

واعتدت قوات الاحتلال التركي أمس بالمدفعية على قرية ملا عباس في ناحية القحطانية بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بأضرار مادية.

وتعتدي قوات الاحتلال التركي والإرهابيين التابعين لها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على القرى والبلدات بالريف الشمالي لمحافظات الرقة وحلب والحسكة ما يتسبب بارتقاء شهداء وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة إضافة لنزوح آلاف الأسر خلال الأشهر الماضية نتيجة هذه الاعتداءات.

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