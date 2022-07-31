البيت الأبيض: إصابة بايدن بكورونا مجدداً بعد يومين من تعافيه

واشنطن-سانا

أعلن البيت الابيض أن نتائج اختبار كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن أثبتت للمرة الثانية إصابته بالفيروس.

ونقلت وكالة رويترز عن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور قوله في بيان اليوم: إن “اختبارات كوفيد19 للرئيس الأمريكي اليوم جاءت إيجابية مجدداً وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه” مشيراً إلى أنه سيواصل إجراءات العزل.

وكان البيت الأبيض أعلن في الواحد والعشرين من الشهر الجاري أن نتائج اختبار بايدن أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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