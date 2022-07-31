مصادرة أكثر من 81 طناً من القمح المعد للإتجار غير المشروع في دير الزور

دير الزور-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور اليوم 81 طنا و195 كيلو غراماً من القمح مخبأة بهدف الإتجار بها في منازل عدد من المزارعين بريف دير الزور الشرقي.

وذكر مدير التجارة الداخلية بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أن دوريات حماية المستهلك صادرت الكمية المذكورة وسلمتها لمركز الفرات لاستلام الحبوب وقامت بتنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين وعددهم 13 شخصا بمخالفة الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة وتمت إحالتهم الى القضاء.

ولفت الهزاع الى ان قيمة الغرامات الفورية جراء هذه المخالفات بلغت 478 مليون و170 الف ليرة سورية.

كما قامت دوريات حماية المستهلك بتنظيم ضبط تمويني بحق مخبز الشلال في مدينة البوكمال بمخالفة تهريب الدقيق التمويني وتم تغريمه بمبلغ 12 مليون ليرة.

إبراهيم ضللي

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