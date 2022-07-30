حزب ألماني يحذر من الآثار الكارثية للعقوبات الغربية ضد روسيا

برلين-سانا

حذر سياسيان من حزب دي لينك الألماني من الآثار الكارثية للعقوبات الغربية ضد روسيا على ألمانيا وشعبها.

ونقلت صحيفة دير فريتاغ الألمانية عن السياسيين ألكسندر كينغ وكونستانتين براون قولهما في مقابلة “إن المقاطعة الكاملة للنفط الروسي بالتزامن مع التهديدات بنقص الغاز ستمثل سيناريو كارثيا نتجه نحوه” مؤكدين أن الدول الغربية أخطأت بفرض قيود على النشاط الاقتصادي لأكبر دولة في العالم وتملك جميع المواد الخام التي يحتاجها العالم للتنمية الاقتصادية.

وشدد السياسيان على أن ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بمن فيهم العمال ذوو المهارات العالية سيعانون من إجراءات الحكومة التي تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب خطر إغلاق صناعات بأكملها مشيرين إلى أن المشاعر الاحتجاجية (آخذة في الازدياد وهي أمر مبرر تماماً).

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency