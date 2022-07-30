فعاليات منوعة ضمن احتفالية يوم الطفل العالمي في حمص

حمص-سانا

نظمت مديرية الثقافة في حمص فعاليات منوعة في الحديقة البيئية بحي الشماس ضمن احتفالية يوم الطفل العالمي”قلوب صغيرة لوطن كبير” التي تقيمها وزارة الثقافة في عدة محافظات بالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية للتعريف بقانون حماية الطفل والذي يستمر لغاية الثالث من الشهر القادم.

وانطلقت الاحتفالية بمسير دراجات هوائية بالتعاون مع الفريق الوطني للدراجات شارك فيها العشرات من الأطفال واليافعين وأعضاء الفريق.

وبينت رئيسة قسم الأطفال بمديرية ثقافة حمص صبا وسوف في تصريح لمراسلة سانا أن الدراجات حملت شعارات حقوق الطفل بهدف تعريف الحضور بها والتأكيد على أهميتها والتوعية بها لافتة إلى أنه شارك بالاحتفالية اليوم أطفال من مركز الإقامة المؤقتة بدير بعلبة وأطفال من ذوي الإعاقة

وأطفال ويافعين من مختلف المناطق.

بدوره أشار الدراج عمر شحود من منتخب حمص للدرجات إلى أهمية دعم الأطفال بمختلف الأنشطة وخاصة الرياضية منها لدورها البدني والنفسي وتأثيرها المهم عليهم.

وتضمنت الاحتفالية عرض جمباز لفريق مهارات الحياة وعروضاً لفرقة هابي ماجيك حيث قال عنها سعيد طوقتلي مدير الفرقة أنها كانت منوعة بين ألعاب الخفة والمهرج والشخصيات الكرتونية رسمت البسمة على وجوه الأطفال وأسعدتهم.

وشارك النادي السوري للأطفال واليافعين “سيرناي” بفقرة مسرح دمى حملت قيم انسانية هادفة ورسائل متعلقة بحقوق الطفل.

كما نظم الفنان أحمد العلي في الحديقة ذاتها ورشة للرسم شارك فيها عدة أطفال جسدوا من خلال رسوماتهم موضوعات منوعة حيث بين أن ورشة الرسم ضمن فعاليات يوم الطفل العالمي منحت الأطفال فرصة للتعبير عن أفكارهم ومدى إدراكهم لحقوقهم التي تجسدت عبر رسوماتهم المختلفة.

لارا أحمد

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