زاخاروفا تدين تصريحات دبلوماسية نروجية معادية للروس

موسكو-سانا

استنكرت وزارة الخارجية الروسية السلوك المشين لدبلوماسية نروجية في روسيا بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق في مدينة مورمانسك الروسية ظهرت الدبلوماسية وهي تهاجم الروس.

وقالت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام اليوم “إن تصريحات إليزابيث إلينغسن قنصل النروج في مورمانسك تعبر بوضوح عن الكراهية فهي باختيارها للمفردات كشفت عن وجهها الحقيقي وحقدها الكامن على روسيا وشعبها” مشيرة إلى أن الخارجية الروسية تنظر في اتخاذ الرد المناسب على سلوك الموظفة النرويجية.

وأظهر الفيديو كيف تصرفت إلينغسن بعدوانية في أحد فنادق مورمانسك عندما طلب منها الانتظار حتى يتم تنظيف الغرفة التي نزلت فيها وقالت بشكل واضح لمكتب الاستقبال في الفندق “أنا أكره الروس”.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية النروجية عن أسفها البالغ لهذا الحادث وقالت لوكالة فرانس برس “إن المشاعر التي تم التعبير عنها لا تعكس قط السياسة النروجية أو الموقف النروجي تجاه روسيا والشعب الروسي” مضيفة أن الوزارة تتعامل مع الحادث عبر القنوات المناسبة”.

في سياق آخر نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتغيير جنسه ليتمكن من تولي منصب أمين عام حلف الناتو.

وتعليقا على رغبة جونسون في قيادة الحلف تزامنا مع الأنباء التي تفيد بعدم توفر فرصة له لأنه حسب القواعد غير المعلنة فإن امرأة التي يجب أن تتولى هذا المنصب قالت زاخاروفا مازحة “لا شيء يمنع جونسون من اكتشاف امرأة في نفسه فجأة فهو عصري وجريء بأسلوبه.. تغيير الجنس مسموح حالياً في دول الناتو ويمكنه أن يختار الجنس الذي يناسبه”.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت في وقت سابق أن جونسون قد يسعى لشغل منصب الأمين العام للحلف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency