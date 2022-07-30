وزارة النقل تضع المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي بالخدمة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل وضع المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي بالخدمة بدءاً من اليوم واستثماره أمام حركة الطيران بشكل فعلي وذلك بعدما قامت كوادر الوزارة والمؤسسة العامة للطيران المدني وشركات الدراسة والإنشائية الوطنية المختصة بإنجاز أعمال إصلاح وصيانة المدرج.

وأكد وزير النقل المهندس زهير خزيم خلال جولة قام بها إلى مطار دمشق الدولي أن المدرج الذي وضع بالخدمة تم إصلاحه وفق المواصفات والمقاييس العالمية المطلوبة مشيراً إلى أن حركة هبوط وإقلاع الطائرات عليه تمت بكل سهولة وانسيابية مبيناً أنه سيلبي الخدمات لشركات الطيران ومرونة حركتها في تخديم المسافرين على مدار الساعة.

كما تفقد الوزير خزيم سير تقديم الخدمات بالمطار والتقى عدداً من المسافرين واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بحضور المعنيين في الطيران المدني والسورية للطيران.

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