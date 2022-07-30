اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر على الأرض

لندن-سانا

اكتشف علماء بريطانيون خلال عمليات الحفر الجارية في غابة تشارنوود بمناطق وسط انجلترا بصمات جسم أقدم قنديل بحر على الأرض.

وأوضح العلماء وفقاً لمجلة “نتشور إيكولوجي اند ايفولوشن” أن عمر هذا المخلوق القديم 557 مليون عام وهو من الحيوانات اللاسعة التي تعتبر واحدة من أقدم المخلوقات على الأرض لافتين إلى أن العثور على آثار لجسم قنديل البحر القديم الذي عاش قبل العصر الإدياكاري يعتبر أول دليل على ان الحيوانات اللاسعة عاشت قبل العصر الكامبري.

ولفت العلماء إلى أن هذا الحيوان يبدو وكأنه هجين بين قنديل البحر والشعاب المرجانية لأن جسمه يشبه شكل قنديل البحر المميز ولكنه مقسم إلى عدة سلائل تشبه بنيتها الشعاب المرجانية.

وأطلق العلماء على الحيوان المكتشف اسم العالم المشهور ديفيد آتينبارا تكريما للعالم الشهير الذي ساهم في تعميم الاكتشافات الأخرى التي حصلت في غابة تشارنوود.

واستنادا إلى نتائج الدراسات اللاحقة فقد أعرب الباحثون عن اعتقادهم بأن هذا الحيوان هو سلف مشترك لجميع أنواع قنديل البحر الحالية لذلك فإن هذه الأحافير مهمة جدا لدراسة تطور أول المخلوقات متعددة الخلايا التي ظهرت على الأرض.

يشار إلى أن معظم المجموعات والأنواع الحديثة من الحيوانات ظهرت منذ نحو 520-540 مليون سنة خلال ما يسمى بالانفجار الكامبري حيث حصل تسارع حاد في التطور وزيادة في تنوع الكائنات متعددة الخلايا وقد نشأت في هذه الفترة أسلاف الديدان والحشرات والأسماك واللافقاريات المختلفة والفقاريات التي تعيش على الأرض حالياً إلا ان اللافقاريات اللاسعة التي تعيش في البحار سبقتهم وعثر عليها عموما في ترسبات العصر الإدياكاري.

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