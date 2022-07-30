القبض على شخصين من مروجي المخدرات في دمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين وضبط بحوزتهما 23 ألف حبة مخدرة مخبأة ضمن حقيبة معدة للنقل والترويج في دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه وبعد توافر معلومات لدى فرع مكافحة المخدرات بدمشق حول وجود كميات من الحبوب المخدرة ومن خلال تقصي المعلومات تمكن الفرع من ضبط كمية من حبوب “الكبتاغون” المخدرة كانت مخبأة بشكل سري ضمن حقيبة قماشية معدة للنقل والترويج عن طريق أحد مكاتب الشحن.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم استخراج الحبوب المخدرة من الحقيبة ويصل وزنها إلى 3400 غرام ويقدر عددها بـ 23 ألف حبة مخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومن خلال البحث عن المتورطين في القضية تم إلقاء القبض علي شخصين وبالتحقيق معهما اعترفا باشتراكهما بمحاولة نقل وترويج الحبوب المخدرة المذكورة وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما ومصادرة الحبوب المخدرة.

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