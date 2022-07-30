مباحثات سورية عمانية لتطوير التعاون في المجال الصناعي والتجاري

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ اليوم مع وفد سلطنة عمان المشارك في المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت 2022 سبل تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين والتنسيق لتصدير المنتجات الصناعية التي تنتجها المشاريع الصغيرة في سورية إلى عمان.

ولفت الوزير صباغ إلى رغبة سورية في توسيع التعاون مع السلطنة في المجالات الصناعية ودخول استثمارات جديدة إلى القطاعات الصناعية وخاصة الإسمنت نظراً للحاجة لها في مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار صباغ إلى أهمية فتح أسواق جديدة للصناعات السورية بشكل عام وزيادة حجم التبادل التجاري مع السلطنة موضحاً أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تعمل على رعاية ودعم المشاريع الأسرية الصغيرة التي تنتج مواد غذائية بهدف وجود أسواق استثمار جديدة لها ودعم تصديرها.

ممثل الوفد العماني سعود بن علي بن حمد الرواحي لفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما بعد إتمام تشكيل مجلس الأعمال السوري العماني مشيراً إلى اهتمام الجانب العماني بالاستثمار في قطاع الإسمنت والصناعات الغذائية السورية واستيرادها.

حضر اللقاء جبرائيل الأشهب مدير عام مجموعة (سيم تك) المنظمة للمؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت 2022 الذي عقد يومي الـ 26 والـ 27 من الشهر الجاري في فندق الشام بدمشق.

أحمد سليمان

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