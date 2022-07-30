SCS-NET

النواعير يتصدر مرحلة الذهاب من بطولة حماة بكرة السلة

2022-07-30

حماة-سانا

تصدر نادي النواعير مرحلة الذهاب من بطولة حماة بكرة السلة لمواليد عامي 2009-2010 والتي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بمشاركة ناديي محردة والطليعة.

واحتل النواعير المركز الاول بعد فوزه على الطليعة بنتيجة 51-25 نقطة وعلى محردة 36-21 نقطة علماً أن مباريات الإياب من البطولة ستنطلق يوم السبت المقبل.

وكان فريق سلمية أحرز لقب بطولة حماة بكرة السلة لفئة الصغار مؤخراً والتي أقيمت بمشاركة ناديي محردة والنواعير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

النواعير يخسر أمام حطين في ختام منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم للشباب

حماة-سانا خسر النواعير أمام حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved