النواعير يتصدر مرحلة الذهاب من بطولة حماة بكرة السلة

حماة-سانا

تصدر نادي النواعير مرحلة الذهاب من بطولة حماة بكرة السلة لمواليد عامي 2009-2010 والتي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بمشاركة ناديي محردة والطليعة.

واحتل النواعير المركز الاول بعد فوزه على الطليعة بنتيجة 51-25 نقطة وعلى محردة 36-21 نقطة علماً أن مباريات الإياب من البطولة ستنطلق يوم السبت المقبل.

وكان فريق سلمية أحرز لقب بطولة حماة بكرة السلة لفئة الصغار مؤخراً والتي أقيمت بمشاركة ناديي محردة والنواعير.

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