شؤون الأسرى تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير عواودة

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الوضع الصحي الخطير للأسير خليل عواودة الذي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ 29 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه قوله إن الأسير عواودة 40 عاما يواصل إضرابه الثاني لليوم الـ 29 بعد أن كان علقه في الـ 21 من حزيران الماضي بعد 111 يوماً من الإضراب إثر تعهد سلطات الاحتلال بالإفراج عنه لكنها نكثت بتعهداتها وذلك رغم معاناته من آلام في الرأس والمفاصل ودوار وهزال وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس إضافة إلى صعوبة في الحركة.

وكان الأسير رائد ريان 27 عاما علق إضرابه المفتوح عن الطعام أول من أمس بعد أن استمر لـ 113 يوماً بعد تعهد سلطات الاحتلال بالإفراج عنه مسجلاً بذلك انتصاراً جديداً بإرادته وإصراره وذلك رغم عمليات التنكيل الممنهجة التي نفذتها قوات الاحتلال بحقه ورغم الظروف الصحية الصعبة والخطيرة التي وصل لها في معتقل الرملة.

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