خاصية جديدة من سامسونغ تعزز الخصوصية أثناء صيانة الهاتف المحمول

سيئول-سانا

وجدت شركة سامسونغ حلاً لمشكلة تسريب البيانات أثناء صيانة الهواتف للحد من الاطلاع على المعلومات الشخصية وذلك عبر تقنية جديدة باسم (وضع الصيانة).

وقالت الشركة في بيان لها إنه سيبدأ استخدام هذه التقنية أولا في هاتف “غلاكسي إس 21” الذي صدر العام الماضي داخل كوريا الجنوبية فيما تأمل الشركة بأن توسع نطاق استخدام هذه التقنية لهواتف أكثر في المستقبل.

وتعطي هذه الخدمة التقنيين وصولاً محدوداً إلى بيانات المستخدم فلا يطلعون مثلاً على الصور والفيديوهات الموجودة فيه فيما تتيح له في المقابل إجراء عملية الصيانة للهاتف المحمول بكل يسر.

ويعمل وضع الصيانة بكل سهولة عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم قسم “باتري آند ديفايز كير” حيث يمكن من هناك اختيار الوضع الذي يعزز الخصوصية أمام مصلحي الهواتف خاصة بعد ان سجلت العديد من الحوادث التي تسربت فيها بيانات المستخدمين بسبب أعمال الصيانة.

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