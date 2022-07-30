افتتاح مركز للتأهيل والتدريب في مؤسسة المياه بدير الزور

دير الزور-سانا

افتتحت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور مركز التأهيل والتدريب بهدف تأهيل كوادر المؤسسة والمجتمع المحلي.

وحول المركز الذي أحدث بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أوضح مدير مؤسسة المياه المهندس لورانس الحسين في تصريح لمراسل سانا أن المركز يساهم برفع كفاءة الموارد البشرية في المؤسسة وتحسين أدائها وتطوير قدرات كوادرها العاملة من خلال برامج تدريبية موجهة.

وأشار الحسين إلى أن المركز مجهز بمخابر ميكانيكية وكهربائية وكيميائية من أجل إعداد الكوادر القادرة على تشغيل وصيانة محطات المياه بشكل صحيح ودوري إضافة إلى صالة حاسوب من أجل تدريب كوادر المؤسسة والمجتمع المحلي على استخدام مختلف البرامج الهندسية التي تساعدهم في تطوير جودة العمل.

وبين منسق إدارة المياه في فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور المهندس محمد ذياب العلي أن المركز الذي أحدث في مقر مؤسسة المياه يضم 3 صالات الأولى للتدريب وتحوي مخابر للكيمياء والميكانيك والكهرباء والثانية للحاسوب والثالثة للتحكم وتدرب فيها كوادر مؤسسة المياه والهلال الأحمر إضافة إلى عناصر من المجتمع المحلي ولا سيما طلاب الجامعات والمهندسين المتخرجين حديثاً.

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