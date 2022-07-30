الكاظمي يدعو المتظاهرين للالتزام بسلمية الحراك الاحتجاجي

بغداد-سانا

طالب رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين الذين خرجوا اليوم أمام بوابة المنطقة الخضراء داعياً المتظاهرين في الوقت ذاته إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية الهادفة لحمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الكاظمي قوله في بيان اليوم إن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع بما لا يخدم المصالح العامة مشدداً على أنه يقع على القوات الأمنية واجب حماية المؤسسات الرسمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن متظاهرين مطالبين بالإصلاح دخلوا إلى مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء بعد توافدهم إلى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين التظاهرات.