الأمن الإيراني يعتقل جاسوساً سويدياً يعمل لمصلحة الكيان الصهيوني

طهران-سانا

اعتقل الأمن الإيراني جاسوساً سويدياً يعمل لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت وزارة الأمن الإيرانية في بيان اليوم من مواصلة سياسات التجسس بالوكالة لمصلحة الكيان الصهيوني ودعم الإرهابيين المجرمين بتقديم ملجأ لهم على أراضيها.

ولفت البيان إلى أن الجاسوس المعتقل وصل إلى البلاد لمعرفة بعض المعلومات عن جاسوس أجنبي ثان تم احتجازه في السابق.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في 23 الشهر الجاري عن تفكيك شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني (موساد) وإلقاء القبض على عناصرها.

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