روسيا تفرض عقوبات على 32 نيوزيلندياً رداً على إجراء مماثل

موسكو-سانا

فرضت روسيا عقوبات على 32 شخصاً من نيوزيلندا رداً على العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها الحكومة النيوزيلندية.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم إنه “رداً على العقوبات الحكومية النيوزيلندية التي فرضت على عدد متزايد من المواطنين الروس والمسؤولين وأفراد أسرهم تم إدراج 32 نيوزيلندياً في القائمة السوداء المحظورين من دخول الأراضي الروسية من بينهم عاملون في القوات المسلحة وفي البلديات وصحفيون وأشخاص لديهم أجندة معادية للروس”.

وأوضح البيان أن القائمة تشمل نائب قائد البحرية الوطنية شين أرنديل والقائد العملياتي للبحرية غارين غولدنغ ونائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة روز كينغ وآخرين إضافة إلى نائب وزير الدفاع النيوزيلندي مايك يادلي ورؤساء بلديات كرايستشيرش ويليغجتون وأوكلاند ودونيدين ونيلسون إضافة إلى إعلاميين وممثلين عن وسائل إعلام معادية لروسيا وبموجب القرار بات دخول هؤلاء الأشخاص للأراضي الروسية محظوراً إلى أجل غير مسمى.

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