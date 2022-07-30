استطلاع: تراجع نسبة تأييد بايدن لأدنى مستوياتها منذ تنصيبه

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب للأبحاث والدراسات الاستقصائية أن نسبة تأييد الأمريكيين لرئيسهم جو بايدن وسياساته تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه عام 2021.

ووجد الاستطلاع الذي نشر موقع غالوب الالكتروني نتائجه اليوم أن 59 بالمئة من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم يرفضون أداء بايدن كما يواجه الرئيس الأمريكي انخفاضاً كبيراً في عدد الراضين عن عمله في صفوف حزبه الديمقراطي.

وكان موقع مورنينغ كونسالت الأمريكي كشف في وقت سابق أن الرضا الشعبي عن أداء بايدن انحدر إلى مستوى كبير مع إعلان مستطلعين في 44 من بين 50 ولاية أمريكية عدم رضاهم عن عمله وذلك قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني المقبل.

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