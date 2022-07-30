109 ضبوط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال شهر بحمص وريفها

حمص-سانا

في إطار السعي للحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها نظمت عناصر الضابطة العدلية التابعة للشركة العامة لكهرباء حمص 109 ضبوط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال شهر في المدينة وريفها.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين المهندس بسام الرفاعي مدير شركة كهرباء حمص أن جولات التفتيش طالت مناطق عديدة بشكل يومي وليلي ومفاجئ لتنظيم الضبوط اللازمة والتي تحد من حجم الأعطال التي غالبا ما يتسبب بها الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتسهم بتحسين واقع التيار.

وشملت جولات التفتيش وفقاً للرفاعي أحياء في مدينة حمص وهي دير بعلبة والنازحين والغوطة والبياضة والمضابع وجورة الشياح وبابا عمرو والقرابيص وحي الورود والمدينة الصناعية والصناعة وحي كرم الزيتون والأرمن إضافة إلى قرى وبلدات الرستن وتلدو والقريتين والقصير والموحي وأبو حوري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency