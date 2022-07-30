أكثر من خمسة مليارات ليرة إيرادات تأمينات السويداء خلال 6 أشهر

السويداء- سانا

حقق فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسويداء خلال النصف الأول للعام الحالي إيرادات بقيمة 5 مليارات و5 ملايين ليرة سورية متجاوزاً إيرادات العام الماضي للفترة نفسها بنسبة تقارب الـ 50 بالمئة.

وذكر مدير فرع المؤسسة نبيل القنطار في تصريح لمراسل سانا أن نفقات الفرع خلال الفترة نفسها بلغت 6 مليارات و921 مليون ليرة.

وضمن التوجه بزيادة عدد المستفيدين من التأمين سجل الفرع وفقاً للقنطار خلال هذه الفترة أكثر من 100 عامل من القطاع الخاص بالتأمينات بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة للمسجلين كما خصص 850 معاشاً جديداً للعمال من القطاعين العام والخاص للشيخوخة والعجز والوفاة للورثة وإصابات العمل.

وكان فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسويداء حقق خلال النصف الأول للعام الماضي إيرادات بقيمة أكثر من 3 مليارات ليرة.

عمر الطويل

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