ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 56 قتيلاً

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية مهدي ولي بور ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول التي اجتاحت إيران خلال الأسبوع الماضي إلى 56 قتيلاً و18 مفقوداً.

وقال ولي بور في تصريح له اليوم “خلال الأسبوع الأخير تم تقديم المساعدة لـ 17638 مواطناً ونقل 2500 شخص إلى أماكن آمنة كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة”.

وأوضح ولي بور أن الأمطار الغزيرة الهاطلة أدت إلى حدوث فيضانات في بعض الأنهار وسيول جارفة اجتاحت العديد من المناطق في غالبية محافظات البلاد إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الوحدات السكنية والمنشآت والطرق وانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق وقطع بعض الطرق وخاصة في القرى والأرياف.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مصرع 53 شخصاً وفقدان 16 آخرين جراء السيول.

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