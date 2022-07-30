روسيا ترفض الاتهامات الموجهة ضدها بالتدخل في شؤون بلغاريا

موسكو-سانا

رفضت روسيا اتهامات رئيس الوزراء البلغاري السابق كيريل بيتكوف الموجهة ضدها بأنها تتدخل في شؤون بلاده.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم “من ناحية المنطق والحقيقة لا نرى أي جدوى في التعليق على كل المزاعم الكاذبة عن التدخل الروسي في شؤون بلغاريا ونشر الفساد الذي يزعم أنه أداتنا الرئيسية للسياسة الخارجية في البلقان”.

واعتبرت زاخاروفا أن المزايدات حول التهديد الروسي للأغراض السياسية الداخلية وغيرها هي من (الاعتبارات الشخصية الضيقة وتعتبر دليلاً على موت سياسي قريب).

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