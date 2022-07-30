وزارة التجارة الصينية: مشروع قانون الرقائق الأمريكية سيعطل التجارة العالمية

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاما تقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها إن تنفيذ مشروع القانون الأمريكي يجب أن يكون وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة.

وشددت الوزارة على أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.

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