30 تموز 2006 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية

دمشق-سانا

1936 – تشكيل مجلس المعارف في الكويت وذلك لوضع خطوط السياسة التعليمية وتحديد طرق تنفيذها.

1971 – مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.

1993 – البوسنيون ينتهون من العمل في حفر نفق يمر تحت مطار سراييفو كان منقذهم من حصار القوات الصربية لعاصمتهم.

2006 – كيان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية ما أدى لاستشهاد العشرات منهم أطفال ونساء وذلك أثناء العدوان الاسرئيلي على لبنان.

2013 – انتخاب ممنون حسين رئيسا لباكستان خلفا لآصف علي زرداري.

من مواليد هذا اليوم

1511 – جورجو فازاري.. رسام إيطالي.

1818 – إيميلي برونتي.. روائية وشاعرة إنكليزية.

من وفيات هذا اليوم

1898 – أوتو فون بسمارك مستشار ألمانيا.

1912 – الإمبراطور ميجي إمبراطور اليابان.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في فانواتو.