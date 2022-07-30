30 تموز 2006 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية

دمشق-سانا
1936 – تشكيل مجلس المعارف في الكويت وذلك لوضع خطوط السياسة التعليمية وتحديد طرق تنفيذها.
1971 – مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
1993 – البوسنيون ينتهون من العمل في حفر نفق يمر تحت مطار سراييفو كان منقذهم من حصار القوات الصربية لعاصمتهم.
2006 – كيان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية ما أدى لاستشهاد العشرات منهم أطفال ونساء وذلك أثناء العدوان الاسرئيلي على لبنان.
2013 – انتخاب ممنون حسين رئيسا لباكستان خلفا لآصف علي زرداري.
من مواليد هذا اليوم
1511 – جورجو فازاري.. رسام إيطالي.
1818 – إيميلي برونتي.. روائية وشاعرة إنكليزية.
من وفيات هذا اليوم
1898 – أوتو فون بسمارك مستشار ألمانيا.
1912 – الإمبراطور ميجي إمبراطور اليابان.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في فانواتو.