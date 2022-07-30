أطباء روس يبتكرون عقاراً لأشكال السرطان الحادة

موسكو-سانا

ابتكر أطباء روس طريقة جديدة لمكافحة أشكال السرطان الحادة في مراحلها الأخيرة باستخدام الأدوية المشعة.

وقال مدير المركز العلمي الروسي للأشعة والتقنيات الجراحية دميتري مايسترينكو في حديث لصحيفة “إزفيستيا” الروسية إن الطريقة الجديدة تجسد اتجاهاً جديداً في الطب وعلم الأورام وتتضمن استخدام الأدوية الإشعاعية ليس فقط في التشخيص بل في علاج السرطان في مراحله الأخيرة.

وأشار إلى النتائج الإيجابية لاستخدام الأدوية الإشعاعية في علاج المرضى المصابين بسرطان البروستات الذين يعانون من مقاومة الهرمونات وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أورام الغدد الصم العصبية لافتاً إلى أن المرضى الميؤوس من شفائهم الذين كان عليهم البقاء في المستشفى عادوا إلى عوائلهم ولا يواجهون أي صعوبات في حياتهم اليومية.

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